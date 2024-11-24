Çorum'da Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Çorum'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Çorum\'da Öğretmenler Günü Kutlaması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelerek, onlara teşekkür etti ve günlerini kutladı.

24.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğtim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, emektar öğretmenler ve Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerle buluştu. Başkan Aşgın, buluşmada öğretmenlerin gününü kutladı. Geceye AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum'da uzun yıllar görev yapan emektar öğretmenlerin yanı sıra, Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin fedakarlıklarına ve ülkenin geleceğini inşa etmedeki rollerine dikkat çekerek, "Bugünlere gelip şehrimize hizmet etme şerefine nail olmamızda emeği geçen tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyor; Hakk'a yürüyen öğretmenlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Geleceğimizi inşa eden, kalplere dokunan, sevgisiyle umut olan, bilgeliğiyle yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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