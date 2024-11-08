Çorum\'da Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

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Çorum'da geçen hafta sonu Osmancık Caddesi'nde yaşanılan patlamanın ardından Çorum Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Osmancık Caddesi üzerinde yer alan bir dairede geçtiğimiz hafta sonu yaşanılan patlamanın ardından birçok ev ve iş yeri zarar görürken, Çorum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri daire ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Gelen tüm müracaatları dikkate alan ekipler patlamanın meydana geldiği bina çevresindeki işyeri ve meskenlerde incelemelerde bulunurken hazırlanan rapor komisyon tarafından değerlendirilecek.

'55 ev ve işyerinde hasar tespit çalışması yapıldı'

Patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı ile ilgili yıkım kararının çıkması nedeniyle bina değerlendirmeye alınmazken, bu zamana kadar 55 ev ve işyerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oluşturulan ekiple birlikte hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bina ile ilgili yıkım kararı verildiğini hatırlatan Başkan Aşgın "Bilindiği gibi ilimiz geçen hafta çok üzücü bir olaya şahit oldu. Olayın gerçekleşmesi ile birlikte tüm belediye ekiplerimiz seferber oldu. 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamanın ardından zarar gören ev ve işyerleri ile ilgili hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Hilal Apartmanı ile ilgili yıkım kararı çıkması nedeniyle bu bina değerlendirmeye alınmadı. Ekiplerimiz şu ana kadar 55 işyeri ve konutta hasar tespit çalışması yaptı. Gelen müracaatların tamamını değerlendiriyoruz ve ne kadar zararın meydana geldiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimizin yanında yer alacağız ve tüm yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM