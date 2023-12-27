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Çorum'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapımı için tarih açıklandı - Son Dakika
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Çorum'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapımı için tarih açıklandı

Çorum'da yapımına karar verilen Polis Moral Eğitim Merkezi'nin 12 Ocak 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı. AK Parti Çorum Milletvekilleri ve MHP Çorum Milletvekili ortak bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığı tarafından 55 bin metrekare alanda merkezin yapılacağını duyurdu. Tesiste polis memurlarının hizmet içi eğitim alacağı belirtildi.

Çorum\'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapımı için tarih açıklandı
27.12.2023 - 23:04,
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Çorum'da yapımına karar verilen Polis Moral Eğitim Merkezi'nin 12 Ocak 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum- Samsun karayolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünün yanında bulunan toplam 55 bin metrekare alanda Polis Moral Eğitim Merkezi yapılmasına karar verildiği bildirildi. Daha önce projesi hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanan Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yatırım programına alındığını bildiren milletvekilleri, bölgede olmayan ve Türkiye'de de sadece 3 kentte bulunan merkezin 4.'sünün Çorum'a yapılacağını kaydetti.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste belirli aralıklarla polis memurlarının Çorum'a gelip hizmet içi eğitim alacağını ifade eden milletvekilleri, bakanlık tarafından tesisin ihale tarihi ve şartlarının belirlendiği açıklandı. Milletvekilleri Kaya, Ahlatcı ve Kayrıcı, 12 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan ihalenin saat 10.30'da pazarlık usulüyle gerçekleştirileceğini belirtti.

İhaleye 21 firmanın davet edildiğini kaydeden milletvekilleri, ihale sürecinin ardından da tesisin temelinin atılacağını ve belirlenen takvim doğrultusunda yapımına başlanacağını vurguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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