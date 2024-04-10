Çorum\'da Ramazan Bayramı Valilik ve Belediye Tarafından Kutlandı

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Çorum'da Ramazan Bayramı nedeniyle valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Belediyesi önünde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaştı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayramın kardeşlik ve demek olduğunu belirterek, "Bayram sevgi demektir. Muhabbet demektir. Sevgi demektir. Saygı demektir. Bayram bütün güzellikleri bünyesinde barındıran geçmişimiz, kültürümüz, dinimiz, medeniyetimiz demektir. Bayramlar bizim için her zaman özel olmuştur. Güzel olmuştur. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Biz bayramı yaşarken şuan da Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ıstırap içerisinde olan kardeşlerimiz var. Bu bayram onların da bayram gibi kutlayacağı bayrama vesile olsun. İnşallah bu bayram bütün mazlumlar için zülüm altındaki son bayram olsun" dedi.

Vali Zülkif Dağlı da, bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumsal değerlerimizin yeniden hatırlanıp yaşatıldığı müstesna günler olduğunu söyledi. Vali Dağlı, "Bu özel günlerde; gönüllerimizi birbirine açarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını almalı, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeli, öksüz ve yetimleri gözetmeliyiz. Bu bayram, hepimiz için sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı bir zaman olsun inşallah" diye konuştu.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamında sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için tüm kurumlar, kolluk kuvvetleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediye ve ilgili diğer kurumlarla birlikte tüm tedbirleri aldıklarını hatırlatan Vali Dağlı, "Bayram süresince yollarda olacak vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak, onları hem uyarma, hem farkındalık oluşturma hem de kurallara azami derecede riayet etmelerini sağlamak amacıyla tüm karayollarımızda uygulama ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Bayram tatilinin son gününe kadar da bu tedbirler devam edecektir. Vatandaşlarımızın sevdikleri ile birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bunu sağlamak içinde tüm birimlerimiz özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

"Bizler şehrimizde ve ülkemizde güvenli ve huzurlu bir bayram geçirirken, Gazze'de, saldırı, yıkım ve kuşatma altında yaşayan kardeşlerimizi de unutmuyoruz" diyen Dağlı, şunları kaydetti:

"Tüm dualarımız onlarla birlikte. Bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle bir an önce bu zalimce saldırıların sona ermesi ve Gazze'deki kardeşlerimizin de huzura kavuşmaları dua ediyoruz. Temenni ediyoruz. Dileklerde bulunuyoruz. Yine Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın diğer yerlerinde ki tüm kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur ve barış içinde bir Ramazan Bayramı geçirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın Çorumlu hemşerilerime, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla da programa katılanların bayramını kutlayarak İslam alemi, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundular. - ÇORUM