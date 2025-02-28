Çorum'da Ramazan Davulcuları Preparasyonlarını Tamamladı - Son Dakika
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Çorum'da Ramazan Davulcuları Preparasyonlarını Tamamladı

Çorum\'da Ramazan Davulcuları Preparasyonlarını Tamamladı

Çorum'da Ramazan ayının gelişini kutlamak için bir araya gelen davulcular, sahurda vatandaşları uyandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıllarda alınan karar doğrultusunda, her hafta sonu belirli saatlerde görev yapacak olan davulcular halktan bahşiş almayacak.

28.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:38
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Çorum'da Ramazan ayında vatandaşları sahur için uyandıracak olan davulcular son hazırlıklarını tamamladı. Kent meydanında bir araya gelen davulcular, halay çekerek Ramazan ayının gelişini kutladı.

Çorum'da beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan kıyafetleriyle mahalle ve sokakları dolaşarak Ramazan geleneğini yaşatacak olan davulcular geçen sene olduğu gibi bu yıl da bahşiş toplamayacak. Ritim eğitimlerini tamamlayan Çorum'daki davulcular, Ramazan öncesi bir araya geldi. Kent meydanında buluşan Çorumlu davulcular, Çorum halayı çekerek Ramazan'ın gelişini kutladılar. Davulculara meydanı dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Haftada bir gece davul çalacaklar

Geçtiğimiz yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara sahurda aynı ritimde davul çalma zorunluluğu getirmişti. Bu karar doğrultusunda her yıl Ramazan ayında görev yapan davulculara ritim eğitimi veriliyor. Ayrıca Çorum'daki davulcular, Ramazan ayı boyunca sadece cumartesiyi pazar gününe bağlayan geceler vatandaşları sahura uyandıracak.

"Her parsele 1 tane davulcu arkadaşımızı görevlendirdik"

Davulcuların tüm masraflarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyen Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, "Ramazan ayı milletimize, İslam alemine hayırlı olsun inşallah, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına teravih namazı ile birlikte başlayacağız. Çorum Belediye Başkanımızın talimatıyla davulcularımızı bir araya getirdik. Çorumu 22 bölgeye 46 parsele böldük. Her parsele 1 tane davulcu arkadaşımızı görevlendirdik. Görevli arkadaşlarımız Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03.15'te sokaklara çıkarak Ramazan bitene kadar görevlerini yerine getirecekler. Görevli arkadaşlarımızın tüm maddi ihtiyaçlarını Çorum Belediyesi olarak karşılayacağız. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm İslam Aleminin Ramazanı şerifi hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çorum'da davulculuk Murat Işık ise "Bize Ramazan ayında davul çalarak vatandaşlarımıza hizmet etmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a da ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Ramazan Davulcuları Preparasyonlarını Tamamladı - Son Dakika

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