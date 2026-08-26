Çorum\'da Zafer Bayramı\'nda şehitler anıldı

Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Çorum Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirleri başında dua edildi. Programa Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.