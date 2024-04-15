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Çorum'da trafik kazası: Otomobil ve cip çarpıştı, 6 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişiyi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Mahmutevler 27. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin K. yönetimindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F. yönetimindeki 19 ABN 548 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddeti ile yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep F., Enes F., Sultan Ç., ve 5 yaşındaki Toprak Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.