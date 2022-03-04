Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı - Son Dakika
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Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı

04.03.2022 14:54
Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm illerde olduğu gibi Çorum'da da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm illerde olduğu gibi Çorum'da da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelindeki okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem tatbikatı, Çorum'da 172 okulda 4 bin 997 personel ve 56 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. Okul Afet ve Acil Durum Planlarında belirlenen müdahale süreçlerine ait görevlere yönelik pratik kazandırmanın amaçlandığı tatbikatta deprem anında öğrencilere 'çök, kapan, tutun', tahliye, okul toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırıldı. Tatbikatta AFAD, itfaiye, jandarma, polis, sağlık, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruşu temsilcileri hazır bulundu.

"Çorum'da 466 bin kişiye afet eğitimi verildi"

Tatbikatla ilgili konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2021 yılı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Hazırlık Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Çorum'da 466 bin kişiye afet eğitimi verdik. Bu çalışmanın ardından İçişleri Bakanlığı'mız 2022 yılını da Afet Tatbikat Yılı olarak ilan etti. Geçen yılki teorik eğitimleri pratiğe dökmek birlikte çalışma kültürünü geliştirmek için bugün Atatürk Lisemizde tatbikat gerçekleştirdik" dedi. - ÇORUM

Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı
Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı
Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı
Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı

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milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Deprem Haftası, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'daki 56 bin öğrenciyle eş zamanlı deprem tatbikatı - Son Dakika


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