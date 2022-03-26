Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler

26.03.2022 16:25

Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi Belediye Başkanı Dr.

Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler

Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

ÇORUM - Çorum Belediyesi'nce "Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çiğdem aşı gezisi geleneğini yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Çorum Belediyesi olarak kültürel mirasa sahip çıktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bir somut olan kültürel mirasımız var. Birde somut olmayan kültürel mirasımız. Somut olan kültürel mirasımız Ulu camimiz, Saat Kulemiz, Hattuşa, Şapinuva bunların hepsi kültürel mirsımız. Ancak somut olmayan öyle bir kültürel mirasımız var ki geleneğimiz, göreneğimiz, muhabbetimiz, çiğdem aşımız, çiğdem gezmemiz ve daha bir çok ismini sayamadığımız kültürel miramısız bulunuyor. Nasıl Ulu Camiye'ye sahip çıkacaksak, nasıl Hattuşa'ya, Saat Kulesi'ne sahip çıkıyorsak çiğdeş aşına, çiğdem gezmesine ve geleneksel çocuk oyunlarımıza da sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizim somut olmayan kültürel miramısınız. 2012 yılında çiğdem aşı ve gezmesinin kültürel mirasa alınması için Hasan Tuluk hocamızın bir müracaatı oluyor. 2013 yılında bakanlığımız somut olmayan kültürel miras listesine de çiğdem aşı gezmesini de dahil ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Çiğdem aşı gezmemiz bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak devam edecek" dedi.

Çocukluğundaki çiğdem aşı gezmelerini 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak somut olmayan kültürel miraz listesine aldırdığını açıklayan Ünlü metal sanatçısı Hasan Tuluk ise, "Halkımızın, mahalle muhtarlarımızın ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın varmlığıyla buradayız. Amacımız sevgi, saygı, muhabbet, geçmişte yaşadığımız tarihi ve kültürel geleneklerimizi, ailelerin birbirine duydukları sevgi, saygı muhabbeti, komşular arasındaki yardımlaşmaların ön planda olduğu geçmişi yaşatabilmek.

Kadeş Barış Meydanı'nda tüm halkımızı bir barış içerisinde bir araya getirme arzusu içerisindeydik. Sevgi ile bakan gözler konuşan dil uzatılan el karşılıksız kalmaz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bize ait olmayan kültürler alır ve bizde o kültürlerin esiri oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Kadeş Meydanı'nda açılan stantları ziyaret ederek çocukların oynadığı oyunları izledi. Zaman zaman çocuklara eşlik eden protokol üyeleri, çocukların heyecanına ortak oldu.

Program sonunda vatandaşlara çiğdem aşı dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler
Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler
Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler

YORUMLAR
500
Yaşlılarla minikler Yaşlılar Haftasında buluştu Yaşlılarla minikler Yaşlılar Haftasında buluştu Minik ellerin ilk hasat sevinci Minik ellerin ilk hasat sevinci

Halil İbrahim Aşgın, Şölen, Çorum, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement