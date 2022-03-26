Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler - Son Dakika

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Çorum'daki 'Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde renkli görüntüler

Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

ÇORUM - Çorum Belediyesi'nce "Çiğdem aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çiğdem aşı gezisi geleneğini yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyunan adar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Çorum Belediyesi olarak kültürel mirasa sahip çıktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bir somut olan kültürel mirasımız var. Birde somut olmayan kültürel mirasımız. Somut olan kültürel mirasımız Ulu camimiz, Saat Kulemiz, Hattuşa, Şapinuva bunların hepsi kültürel mirsımız. Ancak somut olmayan öyle bir kültürel mirasımız var ki geleneğimiz, göreneğimiz, muhabbetimiz, çiğdem aşımız, çiğdem gezmemiz ve daha bir çok ismini sayamadığımız kültürel miramısız bulunuyor. Nasıl Ulu Camiye'ye sahip çıkacaksak, nasıl Hattuşa'ya, Saat Kulesi'ne sahip çıkıyorsak çiğdeş aşına, çiğdem gezmesine ve geleneksel çocuk oyunlarımıza da sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizim somut olmayan kültürel miramısınız. 2012 yılında çiğdem aşı ve gezmesinin kültürel mirasa alınması için Hasan Tuluk hocamızın bir müracaatı oluyor. 2013 yılında bakanlığımız somut olmayan kültürel miras listesine de çiğdem aşı gezmesini de dahil ediyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Çiğdem aşı gezmemiz bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak devam edecek" dedi.

Çocukluğundaki çiğdem aşı gezmelerini 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak somut olmayan kültürel miraz listesine aldırdığını açıklayan Ünlü metal sanatçısı Hasan Tuluk ise, "Halkımızın, mahalle muhtarlarımızın ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın varmlığıyla buradayız. Amacımız sevgi, saygı, muhabbet, geçmişte yaşadığımız tarihi ve kültürel geleneklerimizi, ailelerin birbirine duydukları sevgi, saygı muhabbeti, komşular arasındaki yardımlaşmaların ön planda olduğu geçmişi yaşatabilmek.

Kadeş Barış Meydanı'nda tüm halkımızı bir barış içerisinde bir araya getirme arzusu içerisindeydik. Sevgi ile bakan gözler konuşan dil uzatılan el karşılıksız kalmaz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bize ait olmayan kültürler alır ve bizde o kültürlerin esiri oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Kadeş Meydanı'nda açılan stantları ziyaret ederek çocukların oynadığı oyunları izledi. Zaman zaman çocuklara eşlik eden protokol üyeleri, çocukların heyecanına ortak oldu.

Program sonunda vatandaşlara çiğdem aşı dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.