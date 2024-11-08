Çorum\'daki Patlama Afet Kapsamında Değerlendirilecek

Yerel

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da yaşanan patlamayla ilgili İçişleri Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde olayın afet kapsamında değerlendirileceğini ve zarar gören vatandaşlara destek verileceğini açıkladı.

Yaraları çok kısa süre içerisinde saracaklarını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Osmancık Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye tarafından oluşturulan hasar ve zarar tespit komisyonunun bölgede çalışma yaptığını dile getiren Başkan Aşgın, "2 itfaiye çavuşu, 1 zabıta komiseri, 5 mühendis, 1 mimar, 1 inşaat teknikeri ve 1 memurdan oluşan komisyonumuz çalışmalarını büyük oranda tamamladılar. AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İçişleri Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdiler. İçişleri Bakanımız aradı bizi ve devletimizin bu noktada afet kapsamasına girmemesine rağmen afet üzerinden desteği olacağını açıkladı. Bu destekle de Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaraları saracağız. Hasar tespit komisyonumuz gerekli tespitlerini rapor haline getirdikten sonra bu kaynağın belediyemize ulaşması ve dağıtımıyla ilgili gerekirse belediye meclisinden de bir komisyon kurabiliriz. Bu anlamda meclis olarak da bir komisyon kurabiliriz ve İçişleri Bakanlığımızın sağlayacağı bu kaynakla inşallah kısa süre içerisinde oradaki tüm yaralıları saracağız" dedi. - ÇORUM