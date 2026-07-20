Çorum UNESCO Gastronomi Şehirleri Ağı\'na katılmayı hedefliyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Gastro Çorum" projesi ile yakalanan ivmenin UNESCO'nun gastronomi şehirleri ağı başvurusu için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Kentte ilk kez 'Yöresel Çorum Kahvaltı Salonu' açılacağını duyuran Başkan Aşgın, "Hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık yerli ve yabancı turist sayımızı 500 bine çıkarmak" dedi.

Çorum'da gastronomi ve turizm alanında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hattuşa'nın 40. yılında kentin uluslararası alandaki bilinirliğinin daha da arttığını ifade etti. Son dönemde gastronominin şehirlerin marka değerini yükselten en önemli unsurlardan biri haline geldiğini vurgulayan Aşgın, Çorum mutfağının sahip olduğu potansiyele güvendiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan Gastro Çorum vizyonu kapsamında birçok farklı etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Aşgın, gelinen noktada UNESCO Gastronomi Şehirleri Ağı başvurusu için hazırlık aşamasına ulaşıldığını kaydetti. Aşgın, UNESCO başvuru dosyasının hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yıl sonu itibarıyla güçlü ve kapsamlı bir dosyayla UNESCO'ya müracaat etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye'de ilk olarak yapılan Açık Ateş Festivali'ni çok önemsedik"

Çorum'un önemli bir gastronomi şehri olduğunu belirten Aşgın, "Çorum gastronomisine güveniyoruz. Bu anlamda da Çorum gastronomisinin UNESCO Şehirler Ağı'nda yer alınmasını çok önemsiyoruz. UNESCO başvuru dosyasının hazırlık aşamasındayız. Yıl sonu itibariyle de inşallah bu dosyayı UNESCO'ya sunmuş olacağız. Tabii gastronomiyi tanıtırken ulusal ve uluslararası gastronomiyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda da Gastro Çorum projesini ve 3 gün devam eden Türkiye'de ilk olarak yapılan Açık Ateş Festivali etkinliğini çok önemsedik. Bu anlamda Türkiye'de ilk yapılan bu festivale Uruguay'dan işte Brezilya'ya, İtalya'dan İngiltere'ye birçok farklı ülkeden açık ateş alanında uzman olan gastronomi çevrelerinin tanıdığı isimleri yine gastronomi yazarlarını şehrimize getirdik ve başta kendi yöresel Ürünlerimiz olmak üzere açık ateşte pişen ulusal uluslararası birçok ürünün tanıtımı noktasında bu festivali en güzel şekilde değerlendirdik" dedi.

"İlk kez Çorum Belediyesi olarak da bir butik otel açıyoruz"

Çorum'un gizli bir hazine ağına sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "Çorum'un hem tarihi güzellikleri hem doğal güzellikleri Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor. Ama buna ilave olarak da gastronomi alanındaki çok geniş mutfağı ve mutfağın en önemli özelliği emek yoğun olması da önemli. Çünkü maharetli Çorum hanımefendileri olmak üzere mahir aşçılarımız gastronomi alanında da harikalara imza atıyor. İlk kez Çorum Belediyesi olarak da bir butik otel açıyoruz. Çorum'da şu anda yöresel kahvaltı ile ilgili Çorum kahvaltısı ile ilgili herhangi bir yer yok ve çok kısa süre içerisinde de inşallah Gastro Çorum vizyonumuzda ve UNESCO listesine gastronomi alanında girme idealimizin bir göstergesi olarak Çorum Belediyesi olarak İkiz Konaklar'da açacağımız butik otelimizin bünyesinde ilk kez yöresel Çorum Kahvaltı Salonu'nu da açmış olacağız" diye konuştu.

"Birkaç yıl içerisinde yerli ve yabancı turist sayımızı 500 bine çıkarmak"

Turizm çalışmalarına da değinen Aşgın, "Geçmişe baktığımız zaman turizmden de hak ettiği payı, pastayı maalesef alamamış şehir. 2024 sonuna geldiğimiz zaman yıllık 100 bin civarında yerli yabancı turist ağırladığımız bir şehir. 2025 sonu itibarıyla bu yıllık 200 bine çıkmış durumda. Gerek yaptığımız restorasyonlar, tarihi kültür yolu projesi, kalenin restorasyonu, meydanların açılması gibi topyekün sadece gastronomi alanında değil, turizm altyapısının güçlendirilmesi, oluşması noktasında özel bir gayretimiz var. Umudumuz şu, hedefimiz şu; inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yerli ve yabancı turist sayımızı 500 bine çıkartmak. ondan sonra da artarak bunun devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM