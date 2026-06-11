Çorum'un Bocce Şampiyonu Öğrencileri Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Çorum'un Bocce Şampiyonu Öğrencileri Coşkuyla Karşılandı

Çorum\'un Bocce Şampiyonu Öğrencileri Coşkuyla Karşılandı
11.06.2026 22:57
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Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Bursa'da düzenlenen Bocce Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Çorum'u temsil eden ve Türkiye şampiyonu olan öğrenciler, okullarında meşalelerle karşılandı.

Bursa'da, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasir Metin'den oluşan 4 kişilik takım Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Çorum'u temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç kız takımı da Türkiye beşinciliğiyle ayrıldı. Şampiyonluk kupasıyla memleketlerine dönen genç sporcular, okullarının bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından meşalelerle karşılandı. Arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılanan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Örencileri akademik başarının yanı sıra, hayatın her alanına hazırladıklarını vurgulayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Mol, "Organize etmiş olduğumuz şampiyon takımı karşılama etkinliğimizde meşaleleri yakarakkarşıladık. Kendilerini kutladık. Kendilerini de bu durumdan çok mutlu olduklarını heyecanlandıklarını gördük. Tekrardan başarılarından dolayı hepsini kutluyoruz" dedi.

Türkiye şampiyonu olan öğrencilerden Ömer Ceylan da, "Türkiye şampiyonu olduğumuz için takımımız çok mutlu ve onurluyuz. Aynı zamanda Çorum'a geldiğimizde okulumuzun bizi karşılamasından dolayı çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kız kategorisinde Türkiye 5.'si olan lise öğrencilerinden Buklem Kabasakal ise, "Okulumuzun kız takımı Türkiye 5'incisi oldu. Ayrıca Çorum'a geldiğimizde okulumuzun düzenlediği kutlamadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Bocce Şampiyonu Öğrencileri Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Bilgin Koray Bilgin:
    bravo çorum böyle yapacak işte kendi şampiyonlarını layıkıyla karşıla 0 0 Yanıtla
  • Muammer Müslim 21 Muammer Müslim 21:
    güzel bir başarı tabi ki, öğrencilerin böyle bir başarı elde etmeleri okul için gurur verici. okul yönetimi de düzgün bir şekilde kutlamış, öğrencilerin motivasyonu önemli. sporla ilgili bu tür etkinlikler gençlere iyi geliyor, hem başarı hem de birliktelik duygusunu kazandırıyor. tebrik ederiz. 0 0 Yanıtla
  • Sami Kılıçarslan Sami Kılıçarslan:
    vay be bocce şampiyonası mı şimdi türkiye şampiyonu olmuşlar da meşalelerle karşılanmışlar resmen futbol maçı gibi davranılıyor bocceye ya bu kadarı da fazla değil mi ha tabi gençler mutlu olsun ama biraz aşırı tepki vermişler gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
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