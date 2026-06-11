Çorum\'un Bocce Şampiyonu Öğrencileri Coşkuyla Karşılandı

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Çorum'u temsil eden ve Türkiye şampiyonu olan öğrenciler, okullarında meşalelerle karşılandı.

Bursa'da, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasir Metin'den oluşan 4 kişilik takım Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Çorum'u temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç kız takımı da Türkiye beşinciliğiyle ayrıldı. Şampiyonluk kupasıyla memleketlerine dönen genç sporcular, okullarının bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından meşalelerle karşılandı. Arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılanan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Örencileri akademik başarının yanı sıra, hayatın her alanına hazırladıklarını vurgulayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Mol, "Organize etmiş olduğumuz şampiyon takımı karşılama etkinliğimizde meşaleleri yakarakkarşıladık. Kendilerini kutladık. Kendilerini de bu durumdan çok mutlu olduklarını heyecanlandıklarını gördük. Tekrardan başarılarından dolayı hepsini kutluyoruz" dedi.

Türkiye şampiyonu olan öğrencilerden Ömer Ceylan da, "Türkiye şampiyonu olduğumuz için takımımız çok mutlu ve onurluyuz. Aynı zamanda Çorum'a geldiğimizde okulumuzun bizi karşılamasından dolayı çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kız kategorisinde Türkiye 5.'si olan lise öğrencilerinden Buklem Kabasakal ise, "Okulumuzun kız takımı Türkiye 5'incisi oldu. Ayrıca Çorum'a geldiğimizde okulumuzun düzenlediği kutlamadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde ifade etti. - ÇORUM