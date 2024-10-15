Çorum Valisi Ali Çalgan Alaca İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Çorum Valisi Ali Çalgan Alaca İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Çorum Valisi Ali Çalgan Alaca İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Vali Ali Çalgan, Alaca ilçesinde yaptığı ziyaretlerde yerel yöneticilerle bir araya gelerek ilçenin taleplerini dinledi ve kamu kurumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldı.

15.10.2024 23:28  Güncelleme: 23:42
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Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan Vali Ali Çalgan'a İlçe ziyaretinde eşlik ederek ilçenin taleplerini iletti. Akabinde Kaymakamlığı ve ilçe belediyesini ziyaret eden Vali Çalgan ilçe Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı makamında ziyaret etti. Belediyeyi ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve kurum amirleri katıldı.

Alaca ilçe ziyareti programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelen Vali Çalgan, başta emniyet ve asayiş ile ilgili konuları olmak üzere ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çalgan Okul İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'inkatkılarıyla Alaca'da yapımı devam eden 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alaca'daki programını tamamlayan Vali Çalgan, Bolatcık köyüne geçerek 13 Ekim Pazar günü meydana gelen üzücü olay sonucu hayatını kaybeden Köy Muhtarı Gazi Güler'in ailesine taziye ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Valisi Ali Çalgan Alaca İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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