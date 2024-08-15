Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı\'nı ziyaret etti

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kentteki kanaat önderleriyle bir araya gelerek, vakfın çalışmaları ve cemevi inşaatı hakkında bilgi aldı.

15.08.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, devletin milleti için var olduğunu belirterek, "Bu itibarla kamu görevlileri olarak, milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kentteki kanaat önderlerinden Nurettin Aksoy ve Sultan Kümbet ile bir araya geldi. İlk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesini ziyaret eden Vali Dağlı, burada Dernek Başkanı Nurettin Aksoy'dan vakfın çalışmaları ve yapımı devam eden cemevi inşaatı hakkında bilgi aldı. Daha sonra vakıf bahçesindeki vatandaşlarla sohbet eden Vali Dağlı, son olarak cemevi inşaatını inceledi.

Vali Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, "Sayın valimize inşaatımız, vakfımız ve etkinliklerimizle ilgili bilgiler verdik. Sayın valimize destekleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ziyaretleri ile bizleri onurlandırdılar" dedi.

"Kamu görevlileri olarak bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellefiz ve bunu da en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız" diyen Vali Dağlı, "Bu hizmetlerimizi yaparken de vatandaşlarımıza, insan onuruna yakışır bir şekilde davranmak durumundayız. Bu konudaki ilkemiz şudur; Kendimiz, eşimiz, çocuklarımız, annemiz veya babamız bir resmi daireye gittiğinde, onlara nasıl davranılmasını istiyorsak, bizlerin de vatandaşlarımıza o şekilde davranmasıdır. Bir kişi konuştuğu zaman sadece tek taraflı konuşma olur. Ama iki kişi karşılıklı konuştuğu zaman bu fikir alışverişi olur. Karşılıklı anlaşma da ancak bu şekilde sağlanır. Bütün sıkıntılar aslında insanların birbirini tanımamasından, birbirlerini anlamamasından kaynaklanıyor. Hedefimiz; halkımıza daha fazla hizmet etmek, aziz milletimizi hizmetlerin en güzeliyle buluşturmak, sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarını çözmek, onlarla sohbet etmek, onların sofralarında oturmak, onların huzurunu temin etmek, yaşam standartlarını daha da yükseltmektir, tüm çabamız budur, bunun için çalışıyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmet götürürken 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle, kamu kurumlarına gelen vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ve onlardan aldığımız dualar bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Keser ve protokol üyeleri hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Zülkif Dağlı, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement