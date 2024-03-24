Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları araştırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları araştırılacak

Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları araştırılacak

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülecek proje kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda 60 farklı lokasyonda çalışmalar yapılacak. Proje, Kuzey Anadolu Fay hattının deformasyon yapısını belirlemeyi amaçlıyor.

24.03.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları Hitit Üniversitesi'nce yürütülecek proje ile ile araştırılacak.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan tarafından hazırlanan "Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Segmentinin Blok Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile Belirlenmesi" başlıklı proje çerçevesinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda 60 farklı lokasyon belirlenerek fay mekanizmalarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Kuzey Anadolu Fay hattının Türkiye'deki en aktif fay hatlarından birisi olduğuna dikkat çeken Kayhan Aladoğan, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelen büyük yıkıcı depremlerin birçoğunun bu fay üzerinde meydana geldiğine işaret etti.

Kuzey Anadolu Fay hattı aktivitesi yüksek olduğu için gelecekte de büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Aladoğan, "Projemizde Kuzey Anadolu'nun önemli bir geçiş güzergahı olan, üzerinde bir çok yerleşim yeri bulunan ve bölge depremselliği açısından önemli bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) orta kesimlerinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma alanımız doğuda Tokat Erba'dan başlayıp batıda Kastamonu Ilgaz'a kadar uzanmaktadır. Çalışmalarda Kuzey Anadolu Fay Zonu ana kol haricinde güneye uzanan iç bükey kollarda var. Bunların en büyüklerinden birisi olan ve 1939 Erzincan depreminden sora yüzey kırığı oluşan Sungurlu fayı Tokat Niksar'dan başlayarak Çankırı Havzasına kadar uzanmaktadır. Diğer önemli bir kol ise Merzifon Esençay fay hattıdır. Bu fay üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda fayın deprem tekrarlama periyodu ortalama bin 300 yıl olup, bu fay üzerinde yaklaşık 3 bin 700 yıldır büyük bir deprem meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

"60 noktada çalışma yapılacak"

Proje çerçevesinde 60 noktada çalışma yapılacağını anlatan Aladoğan, "Bu çalışmalar Hitit Üniversitesi BAP biriminin destekleriyle başladı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Elde edilen çalışmalar ve modellelemeler tamamlandığı zaman Kuzey Anadolu Fay hattının orta kesiminin deformasyon yapısı belirlenecek. Ayrıca çalışma Avrasya ve özellikle Anadolu Levhasını denetleyen mekanizmanın anlaşılmasına ve ülke tektonik bilgisine de katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Projenin Aladoğan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan (Hitit Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Solak (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkan (Osmaniye Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Cemil Gezgin (Aksaray Üniversitesi) ile Öğr. Gör. Zafer Köse'nin (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) araştırmacı olarak yer aldığı proje ekibi tarafından ve Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi) ile Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in (Dokuz Eylül Üniversitesi) danışmanlığında yürütüleceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları araştırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    14 Mar Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'
    14 Mar Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    14 Mar Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:41 Zelenskiy: Putin, Moskova’daki terör saldırısını Ukrayna’ya bağlamaya çalışıyor Zelenskiy: Putin, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
22:01 Rusya’da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 09:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları araştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement