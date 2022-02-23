Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı - Son Dakika
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Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı

23.02.2022 00:57
Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı

Nevşehir Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki Hamiyet Özcan'ın doktoru hasta yakınlarına 'Annenizin durumu iyiye gidiyor.

Nevşehir Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki Hamiyet Özcan'ın doktoru hasta yakınlarına 'Annenizin durumu iyiye gidiyor. Ona moral verin' tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeye uyan Özcan'ın oğlu hastane odasında oynayarak annesine moral verdi.

Evde kaldığı sürede durumu ağırlaşan Hamiyet Özcan'ın yakınları 112'den yardım istedi. Ambulansla hastaneye getirilen Özcan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye yatırılan Özcan kısa sürede tedaviye cevap verdi. Her geçen gün durumu iyiye giden Özcan'ın tedavisiyle ilgilenen Dr. Ünal Çağır hasta yakınlarına; "Annenizin durumu iyiye gidiyor. Annenize moral verin" tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeden sonra Hamiyet Özcan'ın yayında refakatçi olarak kalan oğlu Murat Özcan televizyondan oyun havası açarak oynamaya başladı ve o anlara cep telefonu ile kayıt altına aldı.

"Tedavide moral çok önemli"

Hamiyet Özcan'ın tedavisi ile ilgilenen Uzm. Dr. Ünal Çağır yaptığı açıklamada; "Hamiyet teyzemiz bize 14 gün önce başvurdu. Geldiğinde covid testi pozitifti. Covide bağlı akciğer etkilenmesi yüzde 75-80 oranındaydı. Ciddi bir nefes darlığı çekiyordu. Beraberinde ek hastalıkları da vardı. Teyzemiz ilk yatış itibariyle biraz stresliydi. Yattığı andan itibaren covid tedavisine başladık. Yanında destek tedavisi verdik. Yatışının üçüncü dördüncü gününe doğru rahatlama belirtileri ortaya çıktı. Solunumu rahatladı. Değerleri stabil hale gelmeye başladı. Süre ilerledikçe durumu daha da rahatladı. Akciğer filmleri ilk yattığı güne göre daha iyiydi. Süreç içerisinde hasta kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca daha mutlu, güler yüzlü oldu. Sıkıntısı stresi gitti. Bugün 14. güne geldik ve bu gün taburcu edeceğiz. Bu süreç içerisinde yanındaki refakatçisi oğluydu. Birlikte mutlu oldular, yüzleri güldü. Bizlerde onlarla birlikte mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Amacım anneme moral vermekti"

Annesinin yanında refakatçi olarak kalan Murat Özcan ise o anları şöyle anlattı; "Annemi buraya ambulansla getirdik. O gün annem çok sıkıntılıydı. Özellikle 3-4 gün durumu hiç iyiye gitmiyordu. Daha sonra toparlamaya başladı. Doktor bey de annenize moral lazım deyince bende o gün doğaçlama olarak oynadım. Amacım anneme moral vermekti. Çektiğim o videoyu sadece yakınlarıma atmak için çekmiştim. Daha sonra sosyal medyada paylaştım. Ondan sonrada videoya olan ilgi arttı."

"Tedbiri elden bırakmayın"

Özcan "Annem iki defa biontech aşısı vuruldu. Üçüncü aşıyı vurulmadan hastanelerdeyiz. 'Aşı oldum' diye tedbiri elden bırakmayın. Sonuna kadar tedbiri elden bırakmayın" şeklinde tavsiyelerde bulundu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı - Son Dakika


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