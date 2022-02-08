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CTE'den "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

CTE'den "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama

08.02.2022 16:53
CTE'den "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında çıkan "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında çıkan "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında sayım, arama ve oda değişikliği gibi uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcılarının gözetiminde gerçekleştirilmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Her iki habere ilişkin yapılan incelemeler neticesinde; kurumların olağan uygulamalarına karşı hükümlüler tarafından mukavemet gösterildiği, infaz ve koruma memurlarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu haberlerde yer alan iddiaların kurum uygulamalarını yansıtmayan, asılsız ve gerçeklikten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik iddialardan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

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Diyarbakır, İnfaz, Medya, CTE, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CTE'den 'Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence' haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: CTE'den "Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında İşkence" haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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