Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi, Girişimcilere Finans Teknolojileri Alanında Destek Sağlıyor

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Finansal teknolojilerde yenilikçi projelere destek sağlayan Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi, girişimcilere modern çalışma alanlarından mentorluk hizmetlerine kadar kapsamlı imkanlar sunarak İstanbul'un finans ekosisteminde önemli bir rol oynuyor.

Ümraniye Belediyesi, 2023 yılında Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi ile girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Finansal teknolojiler alanındaki projelere odaklanan merkez, girişimcilere modern ofis alanlarının yanı sıra eğitimler, etkinlikler ve mentorluk gibi geniş bir destek yelpazesi sunuyor.

Cube Ümraniye, yatırımcı buluşmalarından akademik danışmanlığa, teknoloji transferi desteğinden veri tabanı erişimlerine kadar sunduğu imkanlarla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Bir yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla açılan bu inovasyon merkezi, finansal teknolojilerdeki yenilikçi projelere verdiği destekle İstanbul'un girişimcilik dünyasında fark oluşturmaya devam ediyor. - İSTANBUL