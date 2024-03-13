Çukurova Belediye Başkanı Belediyeevleri Mahallesi\'nde İftar Programında Sevindirici Haberler Verdi

Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, mahalle sakinlerine kentsel dönüşüm ve kapalı semt pazarı gibi birçok konuda sevindirici haberler verdi. Ayrıca, mahallenin ana yolunun kısa süre içinde asfaltlanacağını duyurdu.

Çukurova Belediyesi'nin her gün bir mahallede iftar programı Belediyeevleri Mahallesi'nden başladı. Belediyeevleri semt pazarında yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Başkan Çetin, "Belediyeevleri'nin en önemli meselesi kentsel dönüşüm projesi. Bu konuda mustarip olduğunuzu biliyorum. Burası Bakanlar Kurulu kararıyla 2013'te afet riskli alan ilan edilmiş. 2014'te göreve geldiğimizde kucağımızda bulduk. Geçmişi anlatmayacağım. Sonraki süreçlerde halkın beklentileri daha geniş bir evde oturayım olunca ona göre yatırımcı aradık. Her şeyi tamamlamamıza rağmen yatırımcı bulamadık, projeyi bir türlü tamamlayamadık. Sizin beklentiniz doğrultusunda burayı en yakın zamanda afet riskli alan kapsamından çıkaracağız, plan değişikliğini de tamamlayacağız. Böylece herkes komşularıyla birlikte yerinde dönüşüm, kentsel dönüşümü yapacaklar. Bu işten en yakın zamanda kurtulacağız bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Kentsel dönüşüm projesinin aynen uygulanmasını arzu ettiğini ancak yatırımcı bulunamadığını anlatan Başkan Çetin, "Yapacak bir şey yok. Doğalgaz bağlatmak istiyorsunuz bağlatamıyorsunuz. Afet riskli alan olduğu için birçok şeyi yapamıyorsunuz. Bunları biliyorum. Afet riskli alandan çıkınca bunları yapabileceksiniz. Müstakil evlerin sahipleri rahat olsun. Müstakil evlerden kentsel dönüşüme girmek istemeyen olmazsa girmeyecek" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, mahallenin ortasından geçen ana yolun parke olmasından dolayı şikayetler olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm alanı olduğu için yolu da yapamıyoruz. Ama bir iki güne kadar parke yolu söküp asfalt yapacağız. Afet riskli alandan çıkınca önümüz açılacak ve bu pazar yerinin de üstünü kapacağız. Artık önümüz açılıyor. Belediyeevleri'nin tüm eksiklerini tamamlayacağız. Yeniden büyük bir güçle, eskisinden daha büyük bir güçle göreve geleceğiz ve Belediyeevleri'nin en ufak bir sorununu bırakmayacağız" dedi. - ADANA