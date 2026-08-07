Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP’den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Siyasi hayatına YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini bildirdi.

(ADANA) - Çukurova Belediye Belediye Başkanı Emrah Kozay, CHP'den istifa etti. Kozay, siyasi hayatına YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini bildirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Kozay, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Üyeliğimin ilk gününden bu zamana kadar bir çok kademesinde gururla ve onurla görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden, adalet ve özgürlük mücadelemizi daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek, halkımızın ve bizlerin iktidar olma arzusunu inançla gerçeğe dönüştürmek adına bugün itibarıyla istifa ediyorum. Yolumuz dün olduğu gibi bugün de yarın da Ülkemizin Kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur.

Halkımızın geleceğe dair umutlarını daha diri tutmak, daha aydınlık, demokratik ve özgür bir gelecek için yol arkadaşlarımızla birlikte YENİ Parti çatısı altında bu mücadeleyi yılmadan, yorulmadan iktidarla taçlandıracağız. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha çağdaş, özgür ve yaşanabilir bir Çukurova için çok daha fazla çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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