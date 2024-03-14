Çukurova Belediye Başkanı Sanatçılarla Buluştu

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Korolar Federasyonu'nu oluşturan koroların şefleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Sanatın konuşulduğu buluşmada, Başkan Çetin söylediği şarkılarla ünlü şeflerden tam not aldı.

Bülent Ecevit Kültür Sanat Parkı'nda bulunan Adana Korolar Federasyonu'nu ziyaret eden Başkan Çetin'i, Korolar Federasyonu Başkanı Zafer Halaçoğlu, koro şefleri ve koro üyelerinden oluşan kalabalık bir müzisyenler topluluğu karşıladı.

Ziyaretten dolayı Çetin'e teşekkür eden Adana Korolar Federasyonu Başkanı Zafer Halaçoğlu, "Soner Çetin, sanata ve sanatçıya büyük destek veren bir belediye başkanı. Sanatsal faaliyetlerimizi gösterdiğimiz bu mekanı da bize kendisi tahsis etti. Sayın Başkan'ı sanatsal duyarlılığı için çok teşekkür ediyor, seçimlerde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Çetin de 10 yıl önce Çukurova'yı kültür sanat merkezi yapmak için yola çıktıklarını ve bu yolda önemli işlere imza attıklarını söyledi. Bundan sonra da her türlü sanatsal girişime elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini anlatan Çetin, daha sonra söylediği şarkılarla müzisyenlerden tam not aldı.