Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Herkese Eşit Hizmet Götürdüğünü Vurguladı

Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 10 yıl boyunca hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet götürdüğünü vurgulayarak, "Tüm Çukurovalıların oyuna talibim. Her kesimden destek alacağıma inanıyorum. Çukurova'da hizmet kesintiye uğramayacak" dedi.

31 Mart Seçimleri'nde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Başkan Çetin, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Görev yaptığı 10 yıl boyunca hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet götürdüğünü söyleyen Çetin, şu açıklamayı yaptı:

"Belediye başkanlığı siyaset yeri değil, hizmet makamıdır. Her zaman bu anlayışla hizmet ettim. Bize oy versin vermesin herkesin başkanı oldum. Bir mahalleye hizmet götürürken oradan ne kadar oy aldığımıza hiç bakmadım. Çünkü tüm hemşehrilerim bizim için değerlidir. Zaten ben her kesimden oy alarak belediye başkanı oldum. Sağcısı solcusu bana destek oldu ve yüzde 60'ya yakın oranla seçimi kazandık. İnanıyorum ki yine her kesimin desteğini alarak 31 Mart'ta seçimi kazanacağız ve Çukurova'da hizmet kesintiye uğramayacak."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve teşkilatlarına teşekkür eden Çetin, şöyle devam etti:

"Yabancısı olduğum bir ortam değil. Yıllarca ittifak ortaklığı yaptık ve birlikte çalıştık. Adana'da her zaman uyumlu bir çalışma ortamımız oldu. Seçim sürecinde bu uyumu devam ettireceğiz ve seçimi kazanacağız. Nasıl 10 yıldır hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkese hizmet götürdüysek seçimde de her kesimin oyuna talibim. Çukurovalı kendisine verilen hizmete sahip çıkacaktır."