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Çukurova Belediyesi 10. Toplu Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi 10. Toplu Açılışa Hazırlanıyor

Çukurova Belediyesi, Başkan Soner Çetin önderliğinde her yıl gerçekleştirdiği toplu açılışlarının 10.'sunu yapmaya hazırlanıyor. Başkan Çetin, önemli projelerin hizmete açılacağı bu törenle hemşehrilerinin karşısına çıkacaklarını belirtti. Ekonomik sıkıntılara rağmen projeleri durdurmadıklarını ve tasarruf tedbirleriyle halkın parasını halk için kullandıklarını vurgulayan Başkan Çetin, 10. toplu açılış töreninin mart ayının ikinci haftasında gerçekleştirileceğini ve yeni tesislerin halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Çukurova Belediyesi 10. Toplu Açılışa Hazırlanıyor
23.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:49
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Çukurova Belediyesi, 10. toplu açılış için gün sayıyor. Başkan Soner Çetin, "Her yıl bir toplu açılış yaparak önemli projeleri hizmete açtık. Seçimden önce 10'uncu toplu açılışı yaparak hemşehrilerimizin karşısına alnımız açık, başımız dik şekilde çıkacağız" dedi.

Görev yaptığı iki dönem boyunca her yıl toplu açılış yaparak önemli projeleri hayata geçiren Başkan Soner Çetin, 10'uncu toplu açılış için hazırlıkların süratle devam ettiğini söyledi.

Başkan Soner Çetin, "2014 yılında göreve geldiğimizin 7'nci ayında ilk toplu açılışımızı gerçekleştirdik. Ardından her yıl bir toplu açılış yaptık. Tüm açılışlarda önemli projeleri hayata geçirdik. Bu projelerin büyük kısmı Türkiye'ye örnek olmuş projelerdir. 9'uncu toplu açılışımızı 30 Ağustos 2023 tarihinde yaparak iki bayramı bir arada kutladık. Görev süremiz içerisindeki pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumlarla da karşılaştık, büyük felaketler yaşadık. Ancak hiçbir zaman ayağımızı gazdan çekmedik ve bahanelerin arkasına sığınmadık. Ne söz verdiysek yerine getirdik" diye konuştu.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde de projeleri durdurmadıklarını ve hizmete devam ettiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, "Akılcı yönetim ve tasarruf tedbirleriyle halkın parasını halk için kullanmaya devam ettik. Böylece projelerimizi hayata geçirmeyi başardık. Şimdi söz verdiğimiz gibi 10'uncu toplu açılış törenine hazırlanıyoruz. Seçimden önce mart ayının ikinci haftasında 10'uncu toplu açılış törenimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine içinde kreş ve toplum merkezinin olduğu önemli bir sosyal tesis, temalı parklar, emekli dinlenme evi, spor kompleksleri gibi yeni tesislerimiz halkın hizmetine açılacak. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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