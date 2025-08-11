Çulfa Köyü\'nde Geleneksel Sinema Etkinliği

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çulfa köyünde bu yıl 2.'si düzenlenen Geleneksel Açık Hava Sineması etkinliği yoğun ilgi gördü. Köy camisinin avlusunda gerçekleşen organizasyon, çocuklara yönelik farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Her yıl yaz Kuran kursunun sonunda bir ödül olarak düzenlenen etkinlik, akşam namazının çocuklarla birlikte kılınmasıyla başladı. Ardından, kurs öğrencileri açık hava sineması için hazırlanan alana geçti. Çocuklara özel olarak patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı. Organizasyon, geleneksel hale gelerek köy halkının bir araya geldiği, samimi ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Cami İmam Hatibi Veysel Kadir Kaplan, çocukların etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Bugün camimizin bahçesinde çocuklarımızla 2. sinema etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız çok memnun kaldılar. Kuran kursunun yoğun geçen temposunun ardından çocuklarımız dinlensinler, bir heyecan yaşasınlar diye bu etkinliği düzenledik. Allah razı olsun köy halkımızdan ve öğrencilerimizden katılım yüksek, destek yüksek, inşallah çocuklarımızın gönüllerine girebiliyoruzdur. Onların yüzlerindeki tebessüme vesile olabiliyoruzdur. Tek gayemiz onlara örnek olabilmek, onları mutlu edebilmek, onları hoşnut edebilmek, rabbim yollarını açık eylesin" dedi.

Çulfa Köyü Muhtarı Adem Öksün ise "Bugün akşam namazını kıldık. Hocam bu etkinliklere gerçekten çok önem veriyor, önem verdiği için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza sinema izletiyor. Çocuklarımız gerçekten mutluluk duyuyor" diye konuştu.

Kurs öğrencisi Hüseyin Ediz, "Akşam namazından sonra sinema etkinliğimiz oldu. Mısır, gazoz ikramlarımız oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY