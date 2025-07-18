Cumayeri Belediyesi\'nden Vatandaşlara 17 Ton Karpuz Dağıtımı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun talimatlarıyla, vatandaşlara 17 ton karpuz dağıtıldı.

Başkan Koloğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada, Bilecik'ten yüklenen 1 tır karpuz, titiz bir çalışmayla Cumayeri'ne ulaştırıldı. 17 ton karpuz, ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıldı.

Başkan Mustafa Koloğlu, "Bilecikli bir çiftçimiz tarafından ücretsiz bir şekilde 1 tır dolusu karpuzu vatandaşlarımıza dağıtmak üzere ilçemize getirdik. Bu sıcak ve bunaltıcı havalarda ekiplerimiz, vatandaşlarımıza karpuzları ücretsiz olarak dağıttı. Hayırsever çiftçimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, hayırsever çiftçiye ve aracı olan Cumayeri Belediyesi'ne teşekkür etti. - DÜZCE