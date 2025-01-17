Cumayeri\'nde Nurullah Çelebi Rüzgarı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, faaliyet haftası etkinliklerinde sevilen sanatçı Nurullah Çelebi ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Cumayeri ilçesi Yukarı Avlayan köyünde bulunan İlhami Reyhan Turan İlkokulu ve Ortaokulu'nda dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda renkli anlar yaşandı. Okulda gerçekleştirilen programa Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve eşi Beyza Sönmezel, Recep İvedik filmlerinin sevilen ismi Nurullah Çelebi de katıldı.

Aileler yarıştı

Programda "Aileler Yarışıyor" etkinliği de düzenlendi. 5 ailenin yarıştığı yarışmada Düzce'den sorular soruldu. 'Düzce'nin en yüksek yeri?', 'Akçakoca'nın coğrafi işaretli tatlısı nedir?', 'Düzce'nin ilk tescilli tabiat parkı alanı neresidir?', 'Düzce'nin merkez ilçe hariç kaç ilçesi vardır?' gibi sorular yöneltildi. 15 sorunun cevaplandırıldığı yarışmanın kazananı Koz ailesi oldu. Yarışmanın ardından Nurullah Çelebi öğrencilerle sohbet ederek çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Düzce'nin en duyarlı okulunda çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çelebi, "Burada duyarlı aileler, veliler, Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz var. Böyle bir programda olduğum için çok mutluyum" dedi.

Konuşmasında öğrencilere Nurullah karakteri ile hayat verdiği Recep İvedik filmlerinden de bahseden Çelebi, "İçinizde Recep İvedik'i izlemeyen var mı? Recep İvedik 8 gelsin mi?" diye sordu. Çelebi'nin bu sorusuna çocuklar hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

Konuşmasında çocuklara çeşitli tavsiyelerde de bulundu. İyilik ve sevgi temasını işleyen Çelebi, verilen sözün tutulması gerektiğini anlattı. Çelebi, öğrencilere kendilerini ile barışık olmalarını ve kendilerini sevmelerinin ne kadar önemli olduğunu belirterek, hayatından örnekler verdi.

Program, Cumayeri Kaymakamı Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Nurullah Çelebi Aileler Yarışıyor yarışmasının 1'incisi olan Koz ailesine ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - DÜZCE