Cumayeri\'nde Yeni Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Açıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı tamamlanan Jandarma Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Cumayeri ilçesinde vatandaşlara daha etkili ve hızlı hizmet sunmak amacıyla Düzce İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek inşasına başlanılan ancak tasfiye sürecine girmesi nedeniyle uzun süredir çalışmaları tıkanan İlçe Jandarma Komutanlığı yeni binası, Vali Selçuk Aslan'ın inisiyatif alarak süreci yeniden başlatmasıyla tamamlandı.

Düzce Milletvekilleri Ercan Öztürk, Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun yanı sıra protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Aslan, yeni hizmet binasının ilçeye ve Jandarma teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Ercan Öztürk "Jandarma, sadece bir kolluk kuvveti değil, milletin bağrından çıkan kahraman bir ordudur. Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı'mızın açılış törenini gerçekleştirdik. İlçemizin huzur ve güvenliğine hizmet edecek bu güzel eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimizin desteğiyle hayata geçen bu yatırımla, vatandaşlarımızın güvenliği ve asayişi daha da güçlenecek. İlçe Jandarma Komutanlığımızın, Cumayeri'mize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kahraman Jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualarla yeni hizmet binasının kurdelesi kesildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik binayı gezdirerek yeni hizmet binası hakkında bilgi verdi. - DÜZCE