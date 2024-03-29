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Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

71 Evler Mahallesi'nden başlayarak Emek Mahallesi'nde ihalesi tamamlanan lise alanına, mahalle sakinleri ve partililerle birlikte yürüyen Özkan Alp burada yaptığı konuşmasında, "Hemşerilerimiz istiyordu. Bizde takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Süreci takip ettik. Çok şükür ilk aşama tamamlandı. Bugün burada artık inşaat başlayacak. Lisemizin yapımını yine yakından takip edeceğiz. En hızlı şekilde güzel bir lise olması için çaba harcayacağız. Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve 71 Evler Mahallemize yapacağımız daha çok yatırım var. Sabredin, az kaldı. Sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan hemşehrilerime destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz." dedi. - ESKİŞEHİR