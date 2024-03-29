Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde düzenlenen 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü'ne katıldı. Alp, yaptığı konuşmada mahalle sakinlerine ve partililere teşekkür ederek, geleceğe yapılan yatırımların devam edeceğini söyledi.

29.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

71 Evler Mahallesi'nden başlayarak Emek Mahallesi'nde ihalesi tamamlanan lise alanına, mahalle sakinleri ve partililerle birlikte yürüyen Özkan Alp burada yaptığı konuşmasında, "Hemşerilerimiz istiyordu. Bizde takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Süreci takip ettik. Çok şükür ilk aşama tamamlandı. Bugün burada artık inşaat başlayacak. Lisemizin yapımını yine yakından takip edeceğiz. En hızlı şekilde güzel bir lise olması için çaba harcayacağız. Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve 71 Evler Mahallemize yapacağımız daha çok yatırım var. Sabredin, az kaldı. Sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan hemşehrilerime destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Özkan Alp, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:17 İstanbul’da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm İstanbul'da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement