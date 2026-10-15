Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, yeni anayasa yapımı için 1 Ekim 2026'yı işaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, yeni anayasa yapımı için 1 Ekim 2026'yı işaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak 1 Ekim 2026'yı belirleyebileceklerini söyledi. Uçum, bu tarihi yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıcı olarak önerdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: "1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz"
Kaynak: İHA
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