Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Sayın Trump'a da bunları söyledik. 'Eğer çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a veya Ankara'ya gelirse, ben de İstanbul'a veya Ankara'ya gelirim' dedi. Gerekli görüşmeleri yapıp bir an önce buluşmayı inşallah sağlarız." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD Başkanı Sayın Trump'a da bunları söyledik. - Son Dakika
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