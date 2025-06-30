Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" - ANKARA