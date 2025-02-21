Erdoğan: Yeni Dönem İçin Kongreye Hazırız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan,

"Aziz milletimizin geleceğini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA