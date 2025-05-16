Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. - TİRAN