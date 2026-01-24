Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açacağız"

Aydın Şehir Hastanesi ve yatırımı tamamlanan 11 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydınlılara müjde vererek, " Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.

Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında Aydınlılarla buluştu. "Ev sahibi Türkiye" projesi kapsamında 6 bin 973 kura çekiminin de yapıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Aydın, Büyük Menderes bereketiyle, zeytini, inciri, çalışkanın insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden birisidir. Aydın'ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın'a mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Aydın için seferber olmuş durumdayız. Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği içinde Aydın'ı daha güzelleştirmenin, kalkındırmanın çabası içindeler. Toplam değeri 87,5 milyar TL'yi aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. 64 bin metrekare alana yayılan 4 Millet Bahçemizi hizmete açmıştık. Yapımı devam eden 4 Millet Bahçemizi de inşallah çok kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

"Şehir hastanemiz, bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak"

Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip Şehir Hastanemizde 2 adet açık ve kapalı otoparkımız bulunuyor. Toplam 250 yoğun bakımıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehir hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hem Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı hemşerim birinci sınıf sağlık hizmetini başka şehre gitmeden kendi şehrinde alacak. Diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, gençlik kompleksleri gibi birçok yatırımımız Aydın'ımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Konutlarımızın ilk teslimatını 2027 yılında yapacağız"

"Ev sahibi Türkiye" sloganıyla bir konut projesi başlattık. Projemizde ülkemiz genelinde toplam 500 bin konut inşa edeceğiz. Yüzyılın konut projesinin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Rabbim bu konutların anahtarların hak sahibi kardeşlerime bizzat teslim etmeyi nasip eylesin" dedi.

"Başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor"

Aydın'ın topuklu efesi Özlem Başkan da maşallah sosyal belediyecilikteki başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Bugün büyükşehirimizin 8 hizmetini de hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlık, kurum ve büyükşehirimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açacağız"

Konuşmasında Aydınlıların uzun yıllardır beklediği Çıldır Havalimanı ile ilgili de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bir müjde daha vermek istiyorum. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanı'ma gerekli talimatı verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydın'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların arıdan toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplu açılış töreni kapsamında bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Didim Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Nazilli'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Verem Savaş Dispanseri, 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karacasu'da İlçe Entegre Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kuşadası'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Germencik'te İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Efeler'de Umurlu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Söke'de Sazlı Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Karacasu'da Yenice 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere 11 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı. - AYDIN