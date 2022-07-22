Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi

22.07.2022 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek, "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi - Son Dakika

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