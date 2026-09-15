Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest: Otobüsü durdurup yanına gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest: Otobüsü durdurup yanına gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest: Otobüsü durdurup yanına gitti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da daha önce tanıştığı engelli vatandaşı yol üzerinde görünce otobüsünü durdurarak yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da daha önce tanıştığı engelli vatandaşı yol üzerinde görünce otobüsünü durdurarak yanına gitti. Erdoğan'ın bu jestine teşekkür eden engelli genç Emre Vural'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm" sözleriyle karşılık verdi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşması için Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı'nda daha önce de tanıdığı engelli Emre Vural'ı ve annesini gördü. Erdoğan, Vural'ı görünce şoföre otobüsü durdurması talimatını verdi. Ardından otobüsten inerek engelli gencin yanına giden Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı'nın bu jesti, çevredekilere duygusal anlar yaşattı.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı indi"

Gençlik buluşmasına katılan Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, "Samsun'a hoş geldiniz. Samsun ve Türkiye sizinle güzel. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte giderken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye soran bir lidere sahibiz. Buradan gençlere sesleniyorum; bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

"Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Vural'ın sözlerinin ardından, "Emre de Samsun'un medarıiftiharı. Samsun da seninle güzel Emre. Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm. Seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest: Otobüsü durdurup yanına gitti - Son Dakika

Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:54
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest: Otobüsü durdurup yanına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement