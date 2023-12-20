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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a "Asırlık Gece" kitabını hediye etti. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a "Asırlık Gece" kitabını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "Asırlık Gece" kitabının Macarca tercümesini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban\'a "Asırlık Gece" kitabını hediye etti.
20.12.2023 - 10:42,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "Asırlık Gece" kitabının Macarca tercümesini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a sadece yerli otomobil Togg'u hediye etmedi. Erdoğan'ın Orban'a ikinci bir hediyesi daha vardı. Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında, avukatı Hukukçu Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki 'Asırlık Gece' kitabını armağan etti. Erdoğan'dan kitabın Macarcaya tercüme halini hediye alan Orban, ilk işinin kitabı okumak olduğunu söyledi.

Hediyeyi fark eden Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kitap istedi. Budapeşte Üniversitesi'nde görevli Türk akademisyenlere talimat veren Erdoğan, kitabın Macaristan Cumhurbaşkanı'na ulaştırılmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a 'Asırlık Gece' kitabını hediye etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a "Asırlık Gece" kitabını hediye etti. - Son Dakika
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