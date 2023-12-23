Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 yaşındayken elini öpen çocuk, 28 yıl sonra ilçe başkanı olarak karşısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 yaşındayken elini öpen çocuğu, 28 yıl sonra elinde o anları anlatan fotoğrafla ilçe başkanı olarak karşısında görünce hem şaşırdı, hem de duygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaparken Bursa ziyaretinde fotoğraf çekildiği 10 yaşındaki çocuk, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı olarak görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Bursa'da 1985 yılında dünyaya gelen Adnan Kurtuluş, 38 yaşında göreve geldiği AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı görevinde farklı gurur yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaparken Bursa ziyaretinde kalabalığı yararak kendisiyle fotoğraf çektiren Adnan Kurtuluş, o fotoğraf karesine gözü gibi baktı. Hayranı olduğu ve örnek aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 28 yıl önce çektirdiği fotoğrafı gösterdiğinde de duygu dolu anlar yaşandı.

O günleri anlatan Başkan Kurtuluş, "1995 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım programlar için Bursa'ya gelmişti. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Biz onu ekranlardan takip ediyorduk, büyüklerimiz de çokça bahsediyordu. İlk tanışmamız Milli Gençlik Vakfı'nda oldu. Cumhurbaşkanımızın orada yanına gitme fırsatı buldum. Fotoğrafta gördüğünüz üzere kendisi elini omzuma koydu ve bu dava bu evlatlarımızla yükselecek demişti. Tabi zaman gelip geçti, biz bu davanın içinde yetiştik. Gençlik kollarında görev aldık, il yöneticiliği yaptık, meclis üyeliği yaptık. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemin örneklerinden biriyim. Kendilerinin tensipleri ile 2 ay önce o fotoğrafın çekildiği ilçenin ilçe başkanı olarak Osmangazi'de milletimize, vatandaşlarımıza, gençlerimize, hizmet vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kurtuluş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Salı günü Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine genel merkezimizde Bursa teşkilatları olarak İl Başkanımız önderliğinde bir araya geldik. Orada şehrimizi istişare ettik. Teşkilatlarla yakinen ilgilenmeye devam ediyor, bize moral ve motivasyonda bulunuyor. O süreçte de Cumhurbaşkanımızın yanına giderek çocuklukta olan bu fotoğrafımı, bu hatıramı kendisi ile paylaştım. Çok sıcak karşıladı, tebessüm etti. 'Hay maşallah, teşkilatta çocuklarımız nasıl da büyüyor. Bu davada evlatlarımız göreve gelmiş, Osmangazi İlçe Başkanı olarak takdim edildiğimizde de kendi mutluğunu ifade etti. Bunları Cumhurbaşkanımızdan duymak mutluluk verici. O fotoğraf bizim için bir yaşanacak günlerdi aslında. Cumhurbaşkanımızla çocukluktan sevgimizin, muhabbetimizin olması ve hayat boyunca onu örnek almamız ve bugün Cumhurbaşkanımızın lideri olduğu AK Parti'de Bursa'nın en büyük ilçesi Osmangazi'de hizmet etme fırsatı bulduk. Bugünkü noktada bu fotoğrafla bu konumumuzu birleştirdiğimiz zaman aslında partimizin ne kadar kökleri olduğunu, partimizin gençlere ne kadar değer verdiğini, bu teşkilatta görev alan gençlerin bu memlekete hizmet etme yolunda önünün ne kadar açık olduğunun bir göstergesiydi aslında. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." - BURSA