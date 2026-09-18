Cumhurbaşkanı Erdoğan ile türkü söyleyen Bengü ve Kıvanç: "Unutamayacağımız bir gündü" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile türkü söyleyen Bengü ve Kıvanç: "Unutamayacağımız bir gündü"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile türkü söyleyen Bengü ve Kıvanç: "Unutamayacağımız bir gündü"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da eğitim-öğretim yılı açılış programında birlikte türkü söylediği Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, asla unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da eğitim-öğretim yılı açılış programında birlikte türkü söylediği Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, asla unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programında sahneye çıkarak 'Çayeli'nden Öteye' türküsünü seslendiren Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, kısa sürede dikkatleri üzerlerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la türküye birlikte eşlik eden iki minik müzisyen, programın ardından yaşadıkları heyecanı, sahne öncesinde ve sonrasında neler hissettiklerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Küçük yaşta başladıkları müzik eğitimlerine Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulunda devam eden Bengü ve Kıvanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında türkü söylemenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Bengü Yeşilbaş kendi yazdığı ve bestelediği okul marşıyla da çalışmalarına devam ederken, Kıvanç Özgür ise ney eğitimiyle müzik çalışmalarını sürdürüyor. İki öğrenci, eğitim hayatlarının yanı sıra müzik çalışmalarını ilerletmek ve farklı eserlerle dinleyicilerin karşısına çıkmak istediklerini dile getirdi.

"Benim için asla unutamayacağım bir gündü"

Yeni eğitim öğretim yılının açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'Çayeli Türküsü'nü söylemekten mutluluk duyduğunu belirten Bengü Yeşilbaş, "Okulumu özel yetenek sınavıyla kazandım ve bu okul Ankara'nın ilk müzik okulu. O an türküyü Cumhurbaşkanımızla söylerken çok mutluydum. Biraz heyecan vardı tabii ki. Öncelikle çok güzel bir gündü. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Benim için asla unutamayacağım bir gündü. Buradan Cumhurbaşkanıma da seslenmek istiyorum. Eğer ona verdiğim şiir kitabımı buldu ve okuduysa. ona diğer ikinci şiir kitabımı hediye edebilirim" diye konuştu.

"İlerde uluslararası bir müzisyen ve ressam olmak istiyorum"

Hayalinin dünya çapında tanınmak olduğunu ifade eden Yeşilbaş, "İçimden geldi ve o an türküyü onunla söylemek istedim. Öncelikle bize teşekkürlerini iletti. Derslerimizde başarılı olmamızı istedi. Milli Eğitim Bakanı'nı ziyarete gittiğimde de resimlerimi gösterdim. Okuluma marş yazmıştım, onu okudum. Cumhurbaşkanımız bize hediye yollamış. Hediyelerle fotoğraf çekindik. Okulumda bazen kolay, bazen zor dersler oluyor. Bazen günüm hızlı, bazen de yavaş geçiyor. Küçükken sürekli 'Ceviz Adam' şarkısını söylüyordum. Müzik yeteneğimi böyle keşfettim. 5 yaşında piyano çalmak istedim. Annemin arkadaşı anneme, 'Bu çocuk konservatuvar okusun' dedi. İlerde uluslararası bir müzisyen ve ressam olmak istiyorum. Okulda çello da öğreniyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızla türkü söylerken çok heyecanlıydım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile türkü söylerken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kıvanç Özgür ise, "Okulumdan çok memnunum. Okulumuzda Türk müziği öğreniyoruz. Derslerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımızla türkü söylerken çok heyecanlıydım. Heyecanıma engel olamadım. Çok güzel bir andı. O heyecanı unutamam. Unutamayacağım bir gün oldu. Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Bengü'nün marşını söyledik. Neyimi götürmüştüm, ney çaldım. Cumhurbaşkanımızın hediyelerini aldık. Arkadaşlarımı seviyorum. Türlü türlü dersler görüyoruz. Müzikle ilgili derslerimiz var. Koro ve repertuvar derslerimiz var. Hayalim futbolcu, müzisyen ve bir de devlet adamı olmak" ifadelerini kullandı.

"Onlara geleneksel müziği anlatan bir öğretmen olarak gurur duydum"

Bu okuldan birçok sanatçı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olan Burcu Gürsel ise, "Onlara geleneksel müziği anlatan bir öğretmen olarak gurur duydum. Cumhurbaşkanımıza da bize böyle bir duyguyu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Okulumuz köklü geçmişi geleneğe taşımada en büyük vesiledir. Kendi ülkesinde kendi müziğini bilen ve bunun devamını aktaracak olan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Enstrüman derslerimiz var. Burada Türk müziği çalgılarını çalarak Türk müziğine büyük bir hizmette bulunmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Amacımız geleneksel Türk müziğimizi gelecek nesillere aktarmaktır"

Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ali Yılmaz ise, Kıvanç ve Bengü'nün özel yeteneklern olduğunu vurgulayarak, "Okulumuz 2024 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir işbirliği protokolüyle açılmış oldu. Amacımız geleneksel Türk müziğimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Dolayısıyla tamamen geleneksel Türk müziği eğitimi verilmektedir. Bunun için de Türk halk müziği, klasik Türk müziği gibi alanlar bulunmaktadır. Kıvanç ve Bengü hitabeti kuvvetli, ilişkilerde gayet sosyal olan ve aynı zamanda müzik yeteneği olan çocuklarımızdır. Dolayısıyla 'İlim İlim Bilmektir' 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış töreninde gayet uygun olacak bir eserdi. Onun haricinde 'Çayeli'nden Öteye' adlı eser zaten Cumhurbaşkanımızın memleketi olan Rize'ye ait bir türküydü. Dolayısıyla bu eserleri seçerek güzel de bir sürpriz hazırlamış olduk" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanAnkaraBengüMüzikYerelSon Dakika

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