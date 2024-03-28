CHP\'li Milletvekili, Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Zorunlu Miting Katılımını Eleştirdi

ZEHRA DEĞİRMENCİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının açılış töreni adı altında gerçekleştireceği mitinge, belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "CHP, Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığında asla böyle bir dayatma olmayacak. Her personelin ve çalışanın, doğal olarak her insanın siyasi görüşü emeğinin önüne geçemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının açılış töreni için miting düzenleyecek. Erdoğan'ın mitingi öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin WhatsApp gruplarında tüm güvenlik personeli ve amirlerinin mitinge katılımı zorunlu tutuldu. Personele atılan mesajda, şöyle dendi:
"Duyuru; 28.03.2024 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz yatırımları açılış törenine Tüm Güvenlik personeli ve amirleri sivil kıyafetle katılacak (izinli olanlar dahil) olup 11.00'da Yeni Hizmet Binası C kapı önünde toplanılacak, yoklama alındıktan sonra alana hareket edilecektir."
"CHP BELEDİYEYİ KAZANDIĞINDA BÖYLE BİR DAYATMA OLMAYACAK"
Konuya dair açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Bursa'ya gelecek ve yine şaşırmadığımız SMS'ler bize ulaştı. AK Parti'nin yönettiği Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe personellerinin aileleriyle birlikte meydanlarda olmaları gerektiği, izinli olanların da gelmesi ve sivil kıyafetlerle meydanları doldurması konusunda mesajları gönderdiler. Tabi ki biz şunun farkındayız, meydanı doldurmak gibi bir endişe içinde olan AK Parti her zaman olduğu gibi yine personellerini zorla meydanlara getirterek o meydanları doldurma derdinde ve gayreti içinde. Biz buradan tüm belediye çalışanı emekçilerimize de şu mesajı veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığında asla böyle bir dayatma olmayacak. Her personelin ve çalışanın, doğal olarak her insanın siyasi görüşü emeğinin önüne geçemez. Emeğiyle işini düzgün yapan herkes bizim başımızın tacıdır ama AK Parti yine yapacağını yapıyor."
Son Dakika › Yerel › CHP'li Milletvekili, Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Zorunlu Miting Katılımını Eleştirdi - Son Dakika
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