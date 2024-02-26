Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Sporcuların Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Sporcuların Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Özel Sporcuların Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü vesilesi ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı sporcular videolu kutlama mesajı yayımladı.

26.02.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü vesilesi ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı sporcular videolu kutlama mesajı yayımladı.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na (Trisome Oyunları) katılacak milli özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. doğum gününü kutladı. 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek Trisome Oyunları için hazırlıklarını farklı illerde sürdüren milli özel sporcular, çektikleri video mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü pasta keserek kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Sporcuların Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 17:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Sporcuların Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement