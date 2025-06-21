Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlik Vizyonu" gelecek nesillere aktarılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ortaya koyan, gençlere çağrılarının kayıt altına alındığı eser 3 dilde kitaplaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik bugüne kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunun yer aldığı kitap yayınlandı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" başlıklı Erdoğan'ın gençlere çağrılarını içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlandı. Kitapta, gençler için bu zamana kadar yapılan devrim niteliğindeki çalışmalar, atılan adımlar ve gelecek vizyonu yer alıyor.

Türk gençlerinin her alanda güçlü bir şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek-tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'ndan, Terörsüz Türkiye'ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta dijital dönüşümden, eğitim ve istihdam kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koyan eser, Türk gençleri için rehber niteliği de taşıyor.

"Bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz"

Eserde Erdoğan'ın gençlere yönelik, "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip Tek Millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz" ifadeleri yer alıyor. - İSTANBUL