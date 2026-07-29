Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.' - Son Dakika