Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin askeri sistemi geriye gitmez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye 2 bin 333 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ordularından sahip olmasının yanı sıra kurmaylık eğitiminin de temelini atmış bir ülkedir. Yolumuz da yönümüz de daima ileriye dönüktür. Dünya değişirken Türkiye değişirken ülkemize yönelik tehditler değişirken askeri sistemimizin geriye gitmesi tahayyül edilemez. Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz" dedi. - İSTANBUL