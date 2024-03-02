Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararı sonucunda Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise mevcut Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.
Atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın da görevden alındığı belirtildi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapıldı - Son Dakika
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denizli'nin yatırımları ve başarıları konuşuldu.
İş adamı Sıtkı Polat, İYİ Parti'den hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de partiden istifa ettiğini açıkladı. Polat, partinin merkez sağı toparlayamadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oyman Atabay 2024 sezonunun ilk yarışı, 23 Şubat Cuma günü saat 17.30'da Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Ekipler, rallinin ikinci ve üçüncü gününde saat 08.00'de başlayacak yarışlarda 6 özel etapta mücadele edecek. Sarıkamış Rallisi, 25 Şubat Pazar günü saat 13.20'de Duja Chalet önündeki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Bölgesel kalkınma projeleri kapsamında üreten şehirlerin oluşturulması, insanların sosyal yaşamının geliştirilmesi ve şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla çok sayıda proje desteklenecek. Bakanlık bütçesinden ve yerel paydaşlar tarafından kalkınma ajanslarına aktarılan kaynaklarla yürütülen mali ve yenilikçi destek programları, güdümlü projeler ve bölge planlarında belirlenen öncelikler hayata geçirilecek. Üreten şehirler programıyla Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ'ın uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması hedefleniyor.
Yerel seçimlerde siyasi partiler tarafından 26 milletvekili belediye başkan adayı olarak gösterildi. İYİ Parti 7, CHP ve Saadet Partisi 5'er, AK Parti ise 4 milletvekili ile yarışacak. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek.
İzmir'de yaşayan Ahmet Özdemir, toprağa olan ilgisiyle ata tohumu üretimine başladı ve elindeki çeşitli meyve ve sebze tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak gönderiyor. Özdemir, yerel tohum hareketine destek vererek, coğrafyamızın zengin çeşitliliğini herkese ulaştırmayı hedefliyor.
CHP'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İstifanın ardından CHP'nin Alaca adayı Hüseyin Çinkaya oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise adaylıktan çekildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim kampanya çalışmalarına ilişkin, ''Rastgele bütün şehirleri gezmek yerine risk ve fırsat analizi yaparak fırsatın yüksek olduğu ya da kazanma çizgisinin hemen altında veya üstünde olduğumuz yerlere ağırlık vereceğiz.
MTP Başkanı Ahmet Yılmaz, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı. Yılmaz, AKP rejiminin sona ermesi ve milletin nefes alabilmesi için muhalefet adaylarını destekleyeceklerini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "İki yıllık çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız Eylem Planımız ile öncelikle Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da kent uzlaşısı sağlamak için temaslar yaptıklarını belirtti. Özel, seçimde Hatay'ın AK Parti'ye muhalif oylarının CHP'ye kazandıracağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Lütfü Savaş'ın seçimi kazanması durumunda Hatay'ın kazanacağını ve 1 Nisan günü Hatay'ı AK Parti'ye emanet etmek yerine Lütfü Savaş'a emanet etmeyi tercih edeceğini söyledi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7'den büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Görür, İstanbul'da aday olan iktidar ve muhalefetin belediye başkanları ile deprem konusunda görüştüğünü belirtti.
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