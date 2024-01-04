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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla Algan için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla Algan için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçısı Ayla Algan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Algan'ın Türk tiyatrosu, sineması ve müziği için önemli bir isim olduğunu belirterek, başsağlığı diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Algan'ın kaybının derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla Algan için taziye mesajı yayınladı
04.01.2024 - 23:21,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için taziye mesajı yayınladı.

Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve şarkıcı Ayla Algan'ın 86 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bir efsaneyi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının duayen ismi, tiyatro dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, değerli sanatçı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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