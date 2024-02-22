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KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Büyüklerin hep birlikte bir arada güzel işler yapabildiklerini söyleyen Tatar, "En ileri ülkelerde bile böyle bir hizmet yok" dedi.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nin dün özel bir misafiri vardı. KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretleri kapsamında Vefahane Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Tatar, atölyeleri gezerek yaşlılarla sohbet etti. Eğitmenlerden ilgili birimler hakkında bilgi alan Tatar, yapılan çalışmalara hayran kaldı. Tatar ve beraberindekiler, aşçılık sınıfı kursiyerleri tarafından yapılan Kıbrıs yemeklerini tattı. Daha sonra ahşap atölyesine geçen misafirler yapılan çalışmaları tek tek inceledi. Kütüphanede de kitapseverlerle bir araya gelen Tatar, buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Müzik konseri de yapıldı

Marangozluk sınıfında yapılan el emeği ürünleri inceleyen Tatar, buranın yaşlılar için bir hobi merkezi olduğunu söyledi. Tatar, müzik sınıfında ise söylenen türkülere eşlik etti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlerin isteğini de kırmayan Tatar, son olarak spor salonu gezdi.

"En ileri ülkelerde bile böyle bir hizmet yok"

Büyüklerin hep birlikte bir arada güzel işler yapabildiklerini söyleyen Tatar, "En ileri ülkelerde bile böyle bir hizmet yok. Sayın başkanımıza böyle imkanlar, böyle hizmetler ortaya koyabildikleri için, bizleri buluşturabildikleri için çok takdir etmek istiyorum. Böyle bir güzellik, böyle bir yer bulamazsınız" dedi. - İSTANBUL