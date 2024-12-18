Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Duygusal Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Duygusal Anlar Yaşadı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konferansta eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.

18.12.2024 20:42
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansta konuşma yaptığı sırada, hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı. Konferansta yaptığı konuşma esnasında Pezeşkiyan, trafik kazasında hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.

Pezeşkiyan, kürsüden indikten sonra kızı Zehra Pezeşkiyan'ın yanına oturdu. Gözyaşlarını tutamayan Cumhurbaşkanı bir süre daha duygusal anlar yaşamaya devam etti.

Pezeşkiyan, 1993 yılında yaşanan bir trafik kazasında eşi Fatıma Mecidi ve bir oğlunu kaybetmişti. Pezeşkiyan, o günden sonra bir daha evlenmedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Duygusal Anlar Yaşadı - Son Dakika

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