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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziziye Kaymakamı'na ödül verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziziye Kaymakamı'na ödül verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü programında Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'nü takdim etti. Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziziye Kaymakamı\'na ödül verdi
11.01.2024 - 09:36,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a ödülünü verdi.

10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, Erzurum'un Aziziye ilçesi KaymakamıMuhammet Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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