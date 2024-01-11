Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziziye Kaymakamı\'na ödül verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a ödülünü verdi.
10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, Erzurum'un Aziziye ilçesi KaymakamıMuhammet Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı "Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ERZURUM
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