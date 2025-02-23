Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tekrar aday gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı - Son Dakika
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